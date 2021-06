Die französische Küstenwache hat 80 Migranten gerettet, die beim Überqueren des Ärmelkanals in Seenot geraten waren.

Menschen aus drei Booten seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Demnach gab es keine Verletzten. Immer wieder überqueren Migranten den Ärmelkanal, um Großbritannien zu erreichen. Oft unternehmen sie die Reise in kleinen Schlauchbooten. Die Überfahrt ist gefährlich, vor allem weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird. Dabei kommen häufig Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.