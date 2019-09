Großbritannien registriert eine steigende Zahl von Migranten, die von Frankreich aus in kleinen Booten den Ärmelkanal überqueren.

Laut dem Innenministerium in London wurden zuletzt an einem einzigen Tag 86 Menschen aufgegriffen. Viele von ihnen verwiesen auf Behauptungen von Schleppern, nach dem Brexit sei eine Überquerung nicht mehr möglich. Die Behörden führen den starken Anstieg der Überquerungen darauf zurück. Seit Januar hätten etwa 1.500 Menschen versucht, von Frankreich aus per Boot nach Großbritannien zu gelangen - mehr als doppelt so viele wie im ganzen vergangenen Jahr.



Der Ärmelkanal gilt als eine der am stärksten befahrenen Seewege. Die Überfahrt in kleinen Booten ist riskant.