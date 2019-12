Im Ärmelkanal sind mehr als 60 Migranten beim Versuch, von Frankreich nach Großbritannien zu kommen, aufgegriffen worden.

49 Personen wurden nach Angaben des Innenministeriums in London in vier kleinen Booten entdeckt und nach England gebracht. Sie hätten angegeben, aus dem Iran, dem Irak und aus Afghanistan zu kommen. - Die französischen Behörden retteten 14 Migranten in zwei anderen Booten und brachten sie nach Frankreich. - Seit Januar versuchten nach Angaben der Behörden mehr als 1.800 Menschen, den Ärmelkanal in Booten zu überqueren. Dies ist wegen des hohen Schiffsaufkommens gefährlich.