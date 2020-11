Großbritannien und Frankreich wollen die illegale Migration über den Ärmelkanal mit stärkerer Polizeipräsenz und mehr Überwachung stoppen.

Darauf einigten sich die britische Innenministerin Patel und ihr französischer Kollege Darmanin, wie das Innenministerium in London mitteilte. Demnach soll die Zahl französischer Streifenpolizisten an Stränden im Norden des Landes verdoppelt werden. Außerdem ist der Einsatz von Drohnen und anderen Überwachungssystemen geplant. Das Ziel sei, die Ärmelkanal-Route für Menschenschmuggler unrentabel zu machen.



In diesem Jahr haben laut einer Statistik der britischen Nachrichtenagentur PA bereits mehr als 8.000 Migranten den Ärmelkanal überquert, um Großbritannien zu erreichen.

