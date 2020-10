Bei der Überfahrt von Frankreich in Richtung Großbritannien sind Berichten zufolge mindestens drei Migranten ums Leben gekommen, darunter ein Kind.

Ihr Boot sei gekentert, teilte die Nichtregierungsorganisation Channel Rescue mit. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Die französische Nachrichtenagentur AFP meldete vier Tote. Insgesamt 18 Menschen wurden nach offiziellen Angaben in Krankenhäuser in Calais und Dünkirchen gebracht.



Der britische Premier Johnson erklärte, seine Gedanken seien bei den Angehörigen derer, die auf tragische Weise im Ärmelkanal ihr Leben verloren hätten. Man habe den französischen Behörden Unterstützung angeboten.



In diesem Jahr haben fast 5.000 Menschen in Hunderten kleinen Booten den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Die Überfahrt gilt als besonders gefährlich, vor allem weil der Meeresarm von zahlreichen großen Schiffen befahren wird.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.