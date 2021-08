Die Zahl der Migranten, die illegal über den Ärmelkanal nach England gelangen, hat einen neuen Rekord erreicht.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf offizielle Zahlen meldet, setzten Ende der Woche an nur einem Tag knapp 600 Menschen in kleinen Booten von Frankreich aus über. Insgesamt erreichten damit in diesem Jahr bereits mehr als 11.000 Personen auf diesem Weg die britische Küste, hieß es weiter. Im gesamten Vorjahr waren es rund 8.500.



Die Regierungen in London und Paris hatten sich erst kürzlich darauf verständigt, ihre Kontrollen auf der Route zu verstärken.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.