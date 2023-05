Tarifeinigung

Für die Ärzte an kommunalen Kliniken gibt es einen Tarifabschluss. (picture alliance / dpa / Matthias Bein)

Zunächst gibt es ab diesem Juli 4,8 Prozent mehr Lohn und ab April 2024 weitere vier Prozent. Außerdem erhalten die Ärzte einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von 2.500 Euro. Die Inflationszahlung erfolgt ebenfalls in zwei Schritten. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 18 Monate.

Der Marburger Bund zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. Man habe unter anderem ein Gehaltsplus noch in diesem Jahr durchsetzen können, was die Arbeitgeber lange abgelehnt hätten, hieß es. Zurückhaltender äußerten sich die Arbeitgeber. Zwar werde die Bezahlung deutlich attraktiver. Der Tarifabschluss koste die Krankenhäuser aber rund 672 Millionen Euro - und dies in Zeiten einer äußerst angespannten Finanzlage.

