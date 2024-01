Tarifverhandlungen

Der Marburger Bund ruft Ärztinnen und Ärzte am Dienstag zum Warnstreik auf. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Hintergrund sind die bisher ergebnislosen Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die Gewerkschaft fordert für die mehr als 20.000 Ärzte an den Universitätskliniken 12,5 Prozent mehr Lohn - sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen.

Laut Marburger Bund ist die Notfallversorgung in den Kliniken trotz des Warnstreiks gesichert. Eine zentrale Kundgebung ist am Mittag in Hannover geplant.

Die Gewerkschaft Verdi hat unterdessen für Freitag zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Betroffen sind demnach Busse sowie Straßen- und U-Bahnen in allen Bundesländern außer Bayern. Verdi fordert ebenfalls mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.

