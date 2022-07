Tarifverhandlungen für Ärzte an Universitätskliniken beginnen in Hannover (imago/Robert Poorten)

Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert von den Arbeitgebern 8,9 Prozent mehr Gehalt sowie eine bessere Bezahlung von Nacht- und Wochenendarbeit. Betroffen sind bundesweit 23 Universitätskliniken. An einer Reihe von Krankenhäusern etwa in Berlin und Hamburg gilt der Tarifvertrag nicht, zudem gibt es an den Unikliniken in Dresden und Mainz Haustarifverträge.

