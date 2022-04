Kinder beim Fußballtraining auf einem Kunstrasenplatz (IMAGO / Deutzmann)

Der Deutsche Fußball-Bund empfiehlt altersgemäße Regelungen. So ist für jüngere Jugendklassen ein Kopfball-Training mit leichten Schaumstoffbällen sowie eine geringe Zahl von Kopfball-Wiederholungen pro Training vorgesehen. Zudem sollen in jüngeren Altersklassen kleinere Spielfelder und Tore dazu beitragen, dass die Bälle flach gespielt werden.

Studie: Erhöhtes Risiko von Demenz

Der Teamarzt der Deutschen Nationalmannschaft und Leiter der medizinischen Kommission des DFB, Tim Meyer, hatte sich Ende Januar gegen "unüberlegte Verboten" ausgesprochen. Ein Kopfball ziehe "in der Regel kein greifbares medizinisches Krankheitsbild nach sich". Gehirnerschütterungen kämen eher vom Kontakt mit Kopf oder Schulter des Gegners, der Pfosten oder dem Boden.

Eine schottische Studie hatte 2019 bei Fußballern ein erhöhtes Risiko dafür gefunden, an Demenz oder Alzheimer zu sterben. Eine Antwort auf die Frage, ob Kopfbälle schwere Gehirnerkrankungen auslösen könnten, gibt es bisher nicht. In England, Schottland und Nordirland besteht seit Anfang 2020 ein Verbot von Kopfbällen im Training von Kindern unter zwölf Jahren. In den USA sind Kopfbälle für Kinder unter zehn Jahren verboten.