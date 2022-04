Coronavirus

Betroffene, die nach einer Corona-Impfung langwierige Beschwerden entwickeln, werden oft von Arzt zu Arzt geschickt. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Er ist Leiter der sogenannten ImpfSurv Studie an der Charité, für die mehr als 39.000 Menschen ein Jahr lang nach der Impfung begleitet und nach ihren Symptomen befragt wurden. Darunter seien auch Patienten mit schwerwiegenen Nebenwirkungen gewesen, die eine monatelange Odyssee hinter sich gehabt hätten, ohne dass ihnen ursächlich geholfen werden hätte können, so Matthes, der folgert: "Wir brauchen mehr spezialisierte Kliniken, die sich dieser Patienten annehmen und auch zu den Ursachen und Therapieansätzen forschen".

"Wachsamkeit auch bei Ärzten schaffen"

Eine der wenigen Experten zu dem Thema ist der Kardiologe Berhard Schiffer, der mit seinem Team an der Universitätsklinik Marburg seit Dezember Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung erforscht. Er sagte dem MDR, dass viele Patienten monatelang von einem Arzt zum nächsten weitergereicht würden, liege daran, dass das Beschwerdebild noch relativ neu sei. Auch bei Ärzten bestehe deshalb dringend Beratungsbedarf. Neben den täglich 200 Betroffenen-Anfragen rufen laut Schiffer drei bis fünf größere Krankenhäuser und Praxen pro Tag an, um zu erfahren, was sie mit den Patienten machen sollten. "Auch dort muss Awareness, muss Wachsamkeit geschaffen werden", meint er.

Eine Anfrage des MDR an das Bundesgesundheitsministerium, nach zielgerichteten Therapien für Menschen mit Impfnebenwirkungen zu forschen, brachte dem Bericht zufolge keine Antwort.

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, betonte gerade wieder in der "Welt", Impfnebenwirkungen seien "Alltag und völlig normal". Vielmehr müsse man eine Impfung ohne Nebenwirkung infrage stellen. Allerdings ist ein wirklicher Impfschaden mehr als eine normale Nebenwirkung. Laut Infektionsschutzgesetz ist er definitiert als "die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung".

Erleiden Menschen nach einer Impfung, die die Stiko empfiehlt, eine schwere Beeinträchtigung, die länger als sechs Monate anhält, können sie bei den Versorgungsämtern der Kreise einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens und damit eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz stellen. Für die Coronaimpfung haben das bis Mitte Januar 1.372 Menschen getan. Die Versorgungsämter haben davon 21 Impfschäden anerkannt. 42 Anträge haben sie abgelehnt. Bei gut 1.300 stand die Entscheidung zum Zeitpunkt der Datenabfrage noch aus.

