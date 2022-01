Das Logo von Ärzte ohne Grenzen (picture alliance / dpa /Jens Kalaene)

Die Behörden in Warschau hätten der Organisation mehrfach den Zugang zu der Sperrzone unmittelbar an der Grenze untersagt, hieß es in einer Mitteilung. Auch in Litauen und Belarus sei es Teams von Ärzte ohne Grenzen nicht gelungen, eine Genehmigung für den Zutritt zum Grenzgebiet zu bekommen.

Seit Monaten versuchen Tausende Menschen, aus Belarus nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Personen aus Krisenregionen nach Minsk eingeflogen zu haben, um sie dann in die Europäische Union zu schleusen.

