Mittelmeer

Man habe den Hafen der Stadt nach tagelanger Fahrt am Nachmittag erreicht, teilte die Organisation mit. Die Migranten seien in der Nähe der libyschen Küste in Seenot geraten und an Bord der "Geo Barents" geholt worden. Unter ihnen seien neun Minderjährige.

Den Angaben zufolge wiesen die italienischen Behörden dem Rettungsschiff kurz nach der Aufnahme der Migranten den an der Adriaküste gelegenen Hafen zu, der weit entfernt von der Position des Rettungseinsatzes war. Die rechtsgerichtete Regierung in Rom hatte im Dezember ein Dekret verabschiedet, das die Einsätze von zivilen Seenotrettern stark einschränken soll.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.