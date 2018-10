Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" erhebt schwere Vorwürfe gegen die Flüchtlingspolitik Australiens.

In einer Erklärung heißt es, viele auf der Insel Nauru untergebrachte Asylbewerber seien selbstmordgefährdet. Der Zustand vieler Kinder sei so schlecht, dass sie kaum noch essen, trinken oder gehen könnten.



Australien lässt seit fünf Jahren keine Flüchtlingsboote mehr an Land und bringt Asylbewerber stattdessen in bezahlten Lagern unter anderem auf Nauru unter. "Ärzte ohne Grenzen" hatte die Menschen dort seit einigen Monaten unterstützt, wurde in der vergangenen Woche aber von der Regierung Naurus aufgefordert, die Insel zu verlassen.