Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" erhebt schwere Vorwürfe gegen Australien und die Flüchtlingspolitik der Regierung. In einer Erklärung heißt es, die Regierung habe entschieden, dass man die Hilfe für Asylbewerber auf der Pazifikinsel Nauru aufgeben und das Lager dort verlassen müsse.

"Ärzte ohne Grenzen" hat nach eigenen Angaben seit November 2017 den Menschen dort vor allem psychologische Hilfe geleistet. Nach Darstellung der Organisation sind viele von ihnen suizidgefährdet und haben bereits versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Zustand vieler Kinder sei so schlecht, dass sie kaum noch essen, trinken - geschweige denn gehen könnten. Die Menschen berichteten, ihre Lage sei schlimmer als im Gefängnis, da sie nicht wüssten, ob und wann sie Nauru verlassen dürften.



Australien lässt seit fünf Jahren keine Flüchtlingsboote mehr an Land und bringt Asylbewerber in bezahlte Internierungslager auf Nauru und auf die Insel Manus, die zu Papua-Neuguinea gehört.