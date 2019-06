Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen fordert von den EU-Staaten die Aufnahme von 5.500 Migranten aus Flüchtlingslagern in Libyen.

Grund dafür seien die seit Monaten anhaltenden Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis, sagte der Leiter der Libyen-Mission von Ärzte ohne Grenzen, Turner. Es gebe keinen Ort in dem Land, wohin die Migranten und Flüchtlinge gebracht werden könnten, um sie vor dem Konflikt zu schützen.



Menschenrechtsorganisationen haben mehrfach Fälle von Folter und Misshandlungen in den Flüchtlingslagern dokumentiert. In der vergangenen Woche hatte Italien als erstes EU-Land 150 Migranten aus Libyen aufgenommen.