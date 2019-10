"Ärzte ohne Grenzen" beklagt, dass die Gewalt gegen Geflüchtete im Süden Mexikos eskaliere.

In einer Erklärung der Hilfsorganisation heißt es, die Zahl der Entführungen an der Grenze zu Guatemala nehme deutlich zu. Ebenso berichteten Patientinnen und Patienten von Folter, sexueller Gewalt und Erpressung. Ärzte ohne Grenzen sieht einen Zusammenhang zu dem diplomatischen Druck, den die US-Regierung in der Flüchtlingspolitik auf Mexiko und andere Staaten ausübt. Damit würden Geflüchtete in den Untergrund gedrängt und kriminellen Banden ausgeliefert.



Die Hilfsorganisation bietet in Tenosique nahe der Grenze zu Guatemala medizinische und psychologische Betreuung an, auch für Menschen aus Honduras und El Salvador, die in die USA wollen.