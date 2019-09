Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat auf die Zustände in libyschen Internierungslagern für Flüchtlinge und Migranten aufmerksam gemacht.

Besonders schlimm sei die Lage in Sintan, sagte ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation der Nachrichtenagentur EPD. Dort lebten in einem Gebäude 45 Menschen zusammen. Sie könnten nicht nach draußen gehen und hätten keine Frischluftzufuhr. Migranten lebten mitunter seit zwei Jahren in solchen Gebäuden und hätten im Durchschnitt weniger als zwei Quadratmeter Platz für sich. Auch die sanitären Einrichtungen seien in einem katastrophalen Zustand.



Das UNO-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass rund 4.700 Flüchtlinge und Migranten in Internierungslagern in Libyen festgehalten werden.