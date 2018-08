Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat dringend Hilfen für die Binnenflüchtlinge im Nordosten Nigerias gefordert.

In der ersten Augusthälfte seien in einem Vertriebenenlager in Bama im Bundesstaat Borno 33 Kinder gestorben, heißt es in einer Mitteilung. Viele weitere Kinder seien in einem kritischen Zustand. Die Situation in dem überfüllten Lager sei erbärmlich. Es gebe nicht genügend Trinkwasser, und viele Menschen seien mangelernährt. Außerdem hätten Malaria- und Durchfallerkrankungen zugenommen. Viele der Menschen sind vor der Terrorgruppe Boko Haram geflohen, die immer wieder Anschläge und Überfälle verübt.