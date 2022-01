Das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Schiff "Geo Barents". (Archivbild) (Carmelo Imbesi/ANSA via ZUMA Pre)

Die Migranten seien in einem überfüllten Schlauchboot gesichtet worden, hieß es. Die Geretteten kamen demnach aus Libyen. Auch die italienischen Behörden konnten Schiffsbrüchige in Sicherheit bringen. Vor der Insel Lampedusa wurden rund 70 Menschen aus zwei Booten aufgenommen. Die Geflüchteten wollen meist Italien erreichen, um in die Europäische Union zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.