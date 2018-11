In der Region Kasai der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben von "Ärzte ohne Grenzen" tausende Frauen Opfer sexueller Gewalt geworden.

Mitarbeiter der Hilfsorganisation hätten zwischen Mai 2017 und September dieses Jahres in der Stadt Kananga 2.600 Frauen und Kinder behandelt, heißt es in einer Mitteilung. Die Mehrzahl der Betroffenen sei von bewaffneten Männern vergewaltigt worden. In der Provinz Kasai kämpft die kongolesische Armee gegen Milizen. Nach Angaben der UNO verüben alle Konfliktparteien systematische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.