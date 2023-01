Seenotrettung

Das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Schiff "Geo Barents". (Archivbild) (Carmelo Imbesi/ANSA via ZUMA Pre)

Die Menschen seien auf überfüllten Schlauchbooten in internationalen Gewässern unterwegs gewesen, teilten beide Organisationen mit. Die italienischen Behörden wiesen den Schiffen den Hafen von Ancona an der Adria zu. SOS Méditerranée teilte mit, die Fahrt dorthin werde rund vier Tage dauern. Die neue rechtsgerichtete italienische Regierung schickt private Rettungsschiffe oftmals bereits nach dem ersten Einsatz zu teils weit entfernten Häfen. Die Organisationen äußerten die Vermutung, dass die Schiffe damit so lange wie möglich von Rettungseinsätzen ferngehalten werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.