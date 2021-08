Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat im zentralen Mittelmeer mehr als 60 Bootsmigranten aus Seenot gerettet.

An Bord des Rettungsschiffes "Geo Barents" seien jetzt insgesamt etwa 320 Menschen, teilte die Organisation auf Twitter mit. Unter den Geretteten war den Angaben zufolge auch ein zwei Wochen altes Baby. Bereits am Montag hatte das Schiff mehr als 200 Menschen auf hoher See geborgen.



Nach Angaben der Vereinten Nationen starben in diesem Jahr bereits mehr als 1.000 Geflüchtete im zentralen Mittelmeer. Im Vorjahreszeitraum waren es knapp 380 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.