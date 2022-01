Dem Patient Dave Bennett wurde im Krankenhaus von Maryland ein Schweineherz eingesetzt. (picture alliance / ZumaPress / University Of Maryland School Of)

In einem Video bestätigen die Ärzte in Maryland in den USA, dass es keine Zeichen einer Abstoßung des Herzens gebe. Dem 57-Jährigen gehe es besser als erwartet. Er sei bemerkenswert wach und erhalte Physiotherapie, um seine Beine zu stärken. Die Mediziner gehen dennoch von einem langen Erholungsprozess aus.

In einem Meilenstein auf dem Gebiet der Organtransplantation war dem an einer lebensgefährlichen Herzkrankheit leidenden Mann Anfang Januar das genetisch veränderte Organ eingesetzt worden.

