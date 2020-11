Angesichts der zunehmenden Zahl von Corona-Neuinfektionen regt die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Alternativen zur häuslichen Quarantäne an.

Die Zahl derjenigen, die sich zu Hause bei infizierten Familienmitgliedern oder Mitbewohnern ansteckten, steige rapide, sagte die Vorsitzende Johna der Funke-Mediengruppe. Sie regte deren Isolation in Hotels an. Für Infizierte sei es oft schwierig, sich zu Hause zu isolieren. Viele Paare hätten nur ein gemeinsames Bett, und selbst in großen Wohnungen gebe es in der Regel nur ein Badezimmer.



Das Hotel-Angebot sollte freiwillig sein und nur für Menschen gelten, die keine oder nur schwache Symptome hätten, meinte Johna. Eine solche Regelung habe den Vorteil, die Infektion von Familienmitgliedern zu verhindern und käme auch Hotels und Pensionen zugute, die wegen der Krise kaum Einnahmen hätten. Die Kosten für die Unterbringung müsste der Staat übernehmen.

