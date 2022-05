Deutscher Ärztetag

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (picture alliance/dpa)

Reinhardt sagte im Deutschlandfunk, er mache sich derzeit keine großen Sorgen. Man könne natürlich das Auftauchen neuer Virus-Varianten nicht ausschließen. Mit der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante komme man aktuell aber gut zurecht. Zuvor hatte der Mediziner in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Bestellung von Corona-Impfstoffen durch die Bundesregierung als voreilig bezeichnet. Diese sei nur sinnvoll, wenn die Vakzine bereits an die neue Virus-Variante angepasst seien. Zudem müsse noch geklärt werden, ob eine vierte Impfung tatsächlich Vorteile bringe.

Auf dem heute in Bremen beginnenden Deutschen Ärztetag wollen sich die Mediziner unter anderem mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche beschäftigen. Reinhardt kündigte im Deutschlandfunk eine kritische Evaluierung von Maßnahmen wie Schulschließungen an. Außerdem soll der drohende Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ein Schwerpunkt des Ärztetags sein. Zur Eröffnung der viertägigen Veranstaltung wird am Vormittag auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet.

