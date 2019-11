Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, fordert kreative Lösungen, um mehr Hausärzte für ländliche Regionen zu gewinnen.

Man könne zum Beispiel einen Teil der Medizinstudienplätze an Bewerber aus Regionen mit besonders hohem Bedarf an Ärztinnen und Ärzten vergeben, und zwar unabhängig von der Abiturnote, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur. Helfen könnten auch digitale Angebote. Gerade in dünn besiedelten Regionen fehlen vielerorts bereits jetzt Allgemeinmediziner.



In einzelnen Bundesländer gibt es bereits Anreize, um dem entgegenzuwirken, etwa die sogenannte "Landarzt-Quote" in Nordrhein-Westfalen. Hier wird ein geringer Teil der Studienplätze unabhängig von der Abiturnote vergeben, wenn sich die Bewerber verpflichten, zehn Jahre lang in einer unterversorgten Region zu arbeiten.