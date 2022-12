Ärztepräsident Rheinhardt spricht sich gegen Silversterfeuerwerk aus (imago images / Marius Schwarz )

Die ungeregelte Knallerei passe nicht mehr in die Zeit, sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie sei schlecht für Umwelt und Klima und führe immer wieder zu Verletzungen, etwa des Innenohrs. Von solchen Knalltraumata seien jedes Jahr bundesweit rund 8.000 Menschen betroffen. In den vergangenen zwei Jahren seien gute Erfahrungen mit dem Böllerverbot gemacht worden. Im Übrigen sei es vollkommen fehl am Platz, das neue Jahr mit Raketen zu begrüßen, während in Europa ein Krieg wüte, betonte Reinhardt.

