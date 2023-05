Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (picture alliance/dpa)

Auch Stadtplanungen, Verbraucherschutz sowie die Landwirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik müssten sich hier einbringen, sagte Reinhardt zur Eröffnung des Deutschen Ärztetags in Essen. Zu den ärztlichen Aufgaben zählten auch der gesundheitsbezogene Klima– und Hitzeschutz, der Einsatz für saubere Luft und gegen gesundheitsgefährdende Chemikalien in Alltagsprodukten. Zugleich verwies Reinhardt darauf, dass dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen mit innovativen Ideen begegnet werden müsse. Diese Aufgaben könnten allerdings nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten bewältigt werden. - Während des viertägigen Treffens wählen die 250 Delegierten auch die Führung der Bundesärztekammer neu. Der seit 2019 amtierende Präsident Reinhardt tritt erneut an. Gegen ihn kandidiert die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Johna. Die Abstimmung ist für Donnerstag geplant.

