Der Bielefelder Mediziner Klaus Reinhardt ist neuer Präsident der Bundesärztekammer.

Der 57-Jährige setzte sich auf dem Deutschen Ärztetag in Münster im dritten Wahlgang knapp gegen die Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer, Wenker, durch. Der bisherige Präsident, Montgomery, war nicht mehr zur Wahl angetreten. Montgomery stand seit 2011 an der Spitze der obersten Ärzte-Vertretung auf Bundesebene. Zuvor war er lange Jahre Vorsitzender der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.



Die Bundesärztekammer ist die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen von knapp 500.000 Medizinern in Deutschland.