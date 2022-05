Planung und Vergütung

Intensivstation des Universitätsklinikums Leipzig (picture alliance / dpa-Zentralbild / Waltraud Grubitzsch)

Nach Ansicht der Ärzteschaft gibt es zunehmend einen Verdrängungswettbewerb zwischen Klinken statt sich am Bedarf und an den Patienten zu orientieren. Bund und Länder sollten deshalb die Krankenhausplanung länderübergreifend organisieren und sich dabei stärker an den Patienten ausrichten. Eine zentrale Rolle spielten die Digitalisierung der Kliniken und die Personalausstattung. Die Länder müssten ihrer Verpflichtung nachkommen, Investitionskosten für Krankenhäuser in vollem Umfang zu erstatten. Vom Bund wiederum fordert der Deutsche Ärztetag ein neues Vergütungssystem für Kliniken. Die Finanzierung der Krankenhäuser über Fallpauschalen sei zu bürokratisch und entspreche weder den tatsächlich erforderlichen Leistungen noch dem tatsächlichen Personalbedarf.

Das mehrtägige Ärztetreffen ging gestern in Bremen zu Ende.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.