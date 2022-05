Corona-Pandemie

Die Schulschließungen und Lockdowns haben für viele Kinder und Jugendliche gravierende Folgen gehabt. (dpa / picture alliance / Andreas Poertner)

Schließungen von Kitas und Schulen sollten nur noch in extremen Krisensituationen in Erwägung gezogen werden, heißt es in einer Erklärung. Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie eine besonders große Last zu tragen gehabt, sagte Bundesärztekammer-Präsident Reinhardt bei dem Treffen in Bremen. Heute wisse man, welche enormen Schäden die monatelange Isolation angerichtet habe. Die Folgen seien etwa Zukunftsängste, erhöhter Leistungsdruck und Vereinsamung. Auch familiäre Spannungen und häusliche Gewalt hätten zugenommen. Mit Blick auf den Herbst und mögliche neue Virusvarianten forderte Reinhardt neue Strategien, um Bildungseinrichtungen offenzuhalten und Heranwachsenden ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen. Die Delegierten sprachen sich zudem für die Einrichtung eines Expertenrates aus, um konkrete Maßnahmen zu entwickeln.

