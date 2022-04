Eine Frau wird in einer Apotheke in Deutschland auf Corona getestet. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte der "Ärzte-Zeitung", es wäre richtig, anlasslose Bürgertests zu stoppen. Stattdessen sollten die verlässlichen PCR-Tests vollumfänglich gefördert werden.

Vom Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hieß es, Tests nur nach Anlass würden die Zahl der zu übermittelnden Testergebnisse deutlich reduzieren. Ein Sprecher des Verbands der Akkreditierten Labore in der Medizin sagte, die Weiterführung anlassloser Tests sei nicht mehr erforderlich. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, will dagegen an der bisherigen Praxis festhalten.

Die Regelung, dass auch Menschen ohne Symptome Anspruch auf kostenlose Schnelltests haben, ist bis Ende Juni befristet.

