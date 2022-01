Susanne Johna (IMAGO / Jürgen Heinrich)

Die Vorsitzende Johna sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sollten die Infektionsfälle weiter in diesem Tempo steigen, werde es spätestens Anfang Februar in den Krankenhäusern deutschlandweit sehr eng. Anders als in der ersten Pandemiewelle gehe es jetzt nicht mehr um zu wenig Technik oder zu wenige Beatmungsgeräte. Das Personal sei der Engpass, so Johna. Es sei zu erwarten, dass in den kommenden Wochen sehr viele Beschäftigte des ärztlichen und pflegerischen Personals ausfallen, weil sie sich infiziert haben und in Isolation müssen.

Auch der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste warnt vor einer Gefährdung der Versorgung. Ihr Präsident Meurer sagte der "Welt am Sonntag", ohne zusätzliche Kräfte - ob von der Bundeswehr oder aus dem Katastrophenschutz - drohten erhebliche Gefahren für die Versorgung.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.