Mikroskopische Ansicht des Coronavirus. (images/MiS)

Die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands, Coetzee, sagte mehreren Medien, die bislang festgestellten Fälle seien nicht schwerwiegend. Die meist jüngeren Patienten klagten in der Regel lediglich über Gliederschmerzen und erhebliche Müdigkeit. Man müsse sich aber Sorgen machen, dass die neue Variante ältere Menschen viel härter treffen könne, die an Diabetes oder Herzkrankheiten litten. Grundsätzlich befänden sich die Untersuchungen zu der Variante noch in einem sehr frühen Stadium, betonte sie.

Coetzee hatte den Angaben zufolge die südafrikanischen Behörden als erste auf Patienten mit der neuen Virus-Variante aufmerksam gemacht.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.