In 60 Prozent der Häuser müssten beispielsweise planbare Eingriffe verschoben werden. Und in 30 Prozent der Kliniken komme es dazu, dass Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssten, sagte Verbandspräsident Weber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.Letzteres gelte auch für große Kliniken. In der Umfrage des Verbands unter seinen Mitgliedern gaben demnach 20 Prozent der leitenden Krankenhausärzte überdies an, dass die Notfallversorgung gefährdet sei.

Weber kritisierte die Corona-Politik von Bund und Ländern. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, und der zunehmende politische Streit gefährde die Versorgungslage. Aus Sicht der Kliniken seien an vielen Stellen die Hotspot-Kriterien erfüllt, so dass Eindämmungsmaßnahmen verhängt werden müssten.

