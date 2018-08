Ihr Kampf gegen ein Urteil des Amtsgerichts Gießen hat sie zur Symbolfigur des Widerstands gegen das Abtreibungs-Werbungsverbot gemacht: 2017 wurde die Ärztin Kristina Hänel, weil sie auf ihrer Webseite unter "Angebot" auch den "Schwangerschaftsabbruch" aufführte, wegen Verstoßes gegen das im Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs verankerte weitreichende Werbungsverbot zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Sie ging dagegen in Berufung - und sagte im Dlf, sie wolle den Fall bis vors Bundesverfassungsgericht bringen:

"Es würde nicht viel nützen, wenn eine von uns Ärztinnen - wir sind ja jetzt mehrere inzwischen in Deutschland - freigesprochen würden. Dann würde ja doch die Willkür dieses Paragrafen bleiben. Im Grunde ist der richtige Weg nur der, dass die Justiz, also das Bundesverfassungsgericht, oder die Politik diesen Paragrafen gravierend ändert oder abschafft. Eine andere Lösung gibt es nicht, um endlich Ruhe in dieses Thema zu bringen."

"Ein Schwangerschaftsabbruch wird nie etwas Normales sein"

Abtreibungen sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Das komplizierte um die Paragrafen 218 und 219 StGB entstandene System für straffreie Schwangerschaftsabbrüche funktioniere in der Praxis nicht, sagte Hänel im Dlf. Nicht alle Beratungsstellen seien kompetent über Methoden aufzuklären oder willens, Adressen von Ärzten herauszugeben, die dem Thema Abtreibung gegenüber aufgeschlossen sind. Nur solche Ärzte würden Adressen von Kollegen weitergeben, die Abbrüche vornehmen. Und in Bayern dürften überhaupt nur die unteren Gesundheitsbehörden Adressen herausgeben.

Der Paragraf und die Argumente seiner Befürworter gingen an der Realität vorbei, meint die Ärztin. Anders als diese das befürchteten, werde ein Schwangerschaftsabbruch niemals etwas Normales sein, vor allem nicht für betroffene Frauen:

"Da braucht kein Gesetzgeber kommen, und es ist auch nicht Aufgabe des Gesetzgebers, eine moralische Intention in der Bevölkerung durchzusetzen. Dafür haben wir ein Grundgesetz, das sagt, wir haben einen weltanschaulich neutralen Staat. Und daran hat sich auch eine Regierung zu halten. Und dazu gehört auch die Gesetzgebung. Und deswegen ist der Paragraf 219a, so wie er da jetzt steht, unserer Meinung nach verfassungswidrig. Und das werden wir spätestens beim Bundesverfassungsgericht dann auch nachweisen."

"Mir ist es vor allem wichtig, dass ich die Frauen aufkläre"

Sie betrachte es als ihre ärztliche Pflicht, Patienten über Methoden, Risiken und Komplikationen des Eingriffs aufzuklären, begründete Hänel ihren Widerstand gegen den Gesetzesparagrafen: "Der Paragraf 219a verbietet die sachliche und seriöse Information, weil er sagt, das ist Werbung." Das auf eine NS-Gesetzgebung von 1933 zurückgehende Werbungsverbot sei von vornherein so geschaffen, dass es nicht zu verstehen und missverständlich sei.

Die sich daraus ergebende Angst und Unsicherheit, sich eventuell strafbar zu machen, führe zu einem Informations-Ungleichgewicht in der Öffentlichkeit - auch im Internet, wo es einen Überhang von Webseiten von Abtreibungsgegnern gebe, der "das Thema auf sehr diffamierende, verletzende Weise darstellt".

