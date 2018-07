Der Präsident der Bundesärztekammer, Montgomery, hat die Pläne von Gesundheitsminister Spahn zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung begrüßt.

Im Gesetzentwurf des CDU-Politikers stecke viel Positives, sagte Montgomery im Deutschlandfunk. Der Minister habe Wort gehalten, wenn er sage, dass es für Mehrarbeit der Ärzte auch mehr Geld geben müsse. Allerdings sei die von Spahn geforderte Erhöhung der Mindestsprechstunden von 20 auf 25 Stunden pro Woche eine Shownummer. Schon jetzt kümmerten sich die Ärzte im Durchschnitt 38 Stunden in der Woche um gesetzlich versicherte Patienten.



Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte die Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit kritisiert. Nach ihrer Ansicht greift die Politik damit zu stark in die Abläufe der Arztpraxen ein. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte erklärte, Kinderärzte arbeiteten bereits jetzt am Limit.



Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.