Äthiopien hat nach eigenen Angaben einen neuen Rekord im Baumpflanzen aufgestellt.

Laut Regierung wurden am Montag mehr als 350 Millionen Setzlinge gepflanzt - auch von Privatpersonen. Einige Behörden schlossen, damit die Mitarbeitenden sich beteiligen konnten. Von Seiten staatlicher Medien hieß es, damit sei die selbst gesteckte Marke von 200 Millionen weit übertroffen worden.



Das Büro des Premierministers erklärte, es gehe darum, den Weltrekord zu brechen. Der liegt laut BBC bei 50 Millionen Stück an einem Tag - gehalten von Indien, wo 800.000 Freiwillige die Bäume am 18. Juli 2016 pflanzten.



Es gibt aber auch Kritik: Premierminister Abiy Ahmed wolle mit der Aktion nur von anderen Problemem ablenken, etwa von ethnischen Konflikten im Land, die 2,5 Millionen Menschen zu Flüchtlingen im eigenen Land gemacht hätten.



Äthiopien war der UNO zufolge im frühen 20. Jahrhundert zu 30 Prozent von Wald bedeckt. Zu Beginn des neuen Jahrtausends waren es noch vier Prozent.