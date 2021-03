Äthiopiens Ministerpräsident Abiy hat angekündigt, dass die eritreischen Streitkräfte aus der nordäthiopischen Region Tigray abgezogen würden.

Das habe die Regierung des Nachbarlandes zugesagt, erklärte Abiy auf Twitter. Die äthiopischen Streitkräfte übernähmen die Bewachung der Grenzgebiete mit sofortiger Wirkung.



Abiy hatte nach Dementis in dieser Woche erstmals die Anwesenheit eritreischer Truppen in Tigray eingeräumt. Nach Angaben äthiopischer Menschenrechtler sollen sie für ein Massaker in der Stadt Aksum verantwortlich sein.



Äthiopische Truppen hatten Anfang November eine Offensive gegen die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF begonnen. In der Folge flohen etwa 60.000 Einwohner in den Sudan.

