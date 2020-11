Äthiopiens Ministerpräsident Abiy setzt im Konflikt mit einer aufständischen Regionalregierung trotz internationaler Appelle weiter auf Härte.

In einer Fernsehansprache bestätigte er, dass seine Luftwaffe Angriffe auf Stellungen der in der Provinz Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF geflogen habe. Dabei seien Raketen und andere schwere Waffen zerstört worden. Über mögliche Todesopfer sagte Abiy nichts.



Die Luftangriffe stellen eine neue Eskalation in dem Konflikt dar, der sich zu einem Bürgerkrieg auszuwachsen droht.



Abiy betonte, die am Mittwoch begonnene Militäroperation habe klare und begrenzte Ziele. Sie solle dazu dienen, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen und das Recht der Bürger zu garantieren, überall im Land in Frieden zu leben.



Die äthiopische Regierung wirft der TPLF vor, einen Militärstützpunkt angegriffen zu haben. Die TPLF fühlt sich seit dem Amtsantritt Abiys 2018 marginalisiert. Sie zog sich im vergangenen Jahr aus der Regierungskoalition zurück.

06.11.2020