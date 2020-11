Bundesaußenminister Maas hat die Konfliktparteien in Äthiopien aufgefordert, die Kämpfe einzustellen und Gespräche aufzunehmen.

Das Vermittlungsangebot der Afrikanischen Union müsse angenommen werden. Maas warnte davor, dass sich der Konflikt über die Grenzen des Landes hinweg ausweiten könnte. Ungeachtet solcher Appelle, auch von Seiten der Vereinten Nationen, setzt Äthiopiens Ministerpräsident Abiy gegen die aufständische Regionalregierung weiter auf Härte. In einer Fernsehansprache bestätigte er, dass die Luftwaffe Angriffe auf Stellungen der in der Provinz Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF geflogen habe. Dabei seien Raketen und andere schwere Waffen zerstört worden. - Die Luftangriffe stellen eine Eskalation in dem Konflikt dar, der sich zu einem Bürgerkrieg auszuwachsen droht.



Die äthiopische Zentralregierung wirft der TPLF einen Anschlag auf eine Militärbasis vor. Die TPLF weist dies zurück. Nach Angaben von Regionalpräsident Gebremichael sollen Regierungstruppen in den an Tigray angrenzenden Regionen stationiert worden sein, um einen Einmarsch vorzubereiten.

