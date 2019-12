Eritreas Staatschef Afwerki ist zu Gesprächen in Äthiopien eingetroffen.

Ministerpräsident Abiy begrüßte ihn und seine Delegation am internationalen Flughafen von Addis Abeba. Wie die regierungsnahe äthiopische Sendergruppe Fana berichtete, wollen die beiden Politiker bilaterale Themen beraten. Abiy schrieb auf Twitter, er sei froh, seinen 'Friedensgenossen erneut in seiner zweiten Heimat zu begrüßen'.



Abiy war in diesem Jahr für seine Friedensbemühungen mit dem Nachbarland mit dem Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Zuletzt war die Annäherung jedoch wieder ins Stocken geraten. Das Nobel-Preiskomitee hatte erklärt, man hoffe, dass die Auszeichnung für Abiy beide Parteien dazu bringe, die Umsetzung der Friedensabkommen voranzutreiben.



Zwischen 1998 und 2000 trugen die Nachbarstaaten Eritrea und Äthiopien einen blutigen Grenzkrieg aus, in dessen Verlauf etwa 80.000 Menschen ums Leben kamen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern war seither von schweren Konflikten geprägt. Der 43-jährige Abiy brach nach seinem Amtsantritt mit der autoritären Politik seines Vorgängers und brachte ein Friedensabkommen mit Eritrea auf den Weg.