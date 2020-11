In Äthiopien nimmt die Gefahr eines Bürgerkriegs weiter zu.

Ministerpräsident Abiy kündigte an, Militär- und Geheimdienstführung auszutauschen. Auch den Außenminister ersetzte Abiy ohne Angabe von Gründen. Zugleich verteidigte er erneut die Militäroffensive im Norden des Landes. Die Region Tigray müsse dazu gebracht haben, sich wieder an äthiopisches Recht und Gesetz zu halten.



Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurden an einem Grenzort sechs Menschen getötet, mindestens 60 weitere seien verletzt worden.



Die Vereinten Nationen warnten vor einer großen humanitären Krise. Neun Millionen Menschen liefen Gefahr, vertrieben zu werden. Angesichts des Ausnahmezustands sei zudem die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern in der Region nicht mehr gesichert.

