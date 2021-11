In Äthiopien verschärft sich der Konflikt um die Kontrolle der nördlichen Region Tigray.

Wie Korrespondenten berichten, nahmen Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Addis Abeba zahlreiche Menschen aus Tigray fest. Ministerpräsident Ahmed rief die Bevölkerung auf, zu den Waffen zu greifen. Diese müssten die Aufständischen vernichten. In den vergangenen Tagen hatte das Militär bei einer Offensive gegen die Rebellen mehrere Niederlagen erlitten. Die Aufständischen nahmen einige Städte ein. Zuletzt gab es Berichte über mehrere getötete Zivilisten in der Ortschaft Marib. - Die Regierung von Ministerpräsident Ahmed hatte vor einem Jahr eine Militäroffensive gegen die TPLF begonnen, die bis dahin in Tigray an der Macht war. Die TPLF dominierte Äthiopien gut 25 Jahre lang, bis Ahmed 2018 an die Macht kam und sie verdrängte. Die Auseinandersetzungen haben zu einer schweren humanitären Krise im Norden des Landes geführt. Schätzungen zufolge sind 400.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.