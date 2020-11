Im Konflikt um die äthiopische Region Tigray berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International von einem Massaker an Zivilisten.

In der Stadt Mai-Kadra im Südwesten von Tigray seien bereits am Montag dutzende, möglicherweise sogar hunderte Menschen getötet worden. Unklar ist, wer den Angriff verübte. In Tigray kämpft die Zentralregierung von Äthiopien derzeit gegen die Regionalregierung und deren verbündete Truppen. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erklärte unterdessen, Truppen in Tigray hätten das Massaker verübt. Es seien Leichen von Soldaten der regulären Armee entdeckt worden. Die Soldaten seien gefesselt erschossen worden.



Es ist schwierig, Informationen aus der Region zu erhalten, da weder die Telefonleitungen noch das Internet funktionieren.

