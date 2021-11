In Äthiopien droht sich der Konflikt um die Provinz Tigray auf das ganze Land auszuweiten.

Die Regierung von Präsident Abiy verhängte wegen des Vormarschs der Rebellengruppe TPLF den landesweiten Ausnahmezustand. In Addis Abeba riefen die Behörden die Bevölkerung auf, sich zu bewaffnen und die Hauptstadt gegen Aufständische zu verteidigen.



Die Rebellen aus der nördlichen Krisenprovinz Tigray hatten in den vergangenen Tagen im Kampf mit der äthiopischen Armee zwei strategisch wichtige Städte eingenommen und rücken nun auf Addis Abeba vor.



UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich besorgt über die Entwicklung. Die Stabilität im Land und der Region sei in Gefahr, teilte sein Sprecher mit. Die Gewalt müsse unverzüglich beendet werden.



Die Kämpfe in Äthiopien dauern seit rund einem Jahr an. Damals hatte die Regierung eine Militäroffensive gegen die TPLF begonnen, die bis dahin in Tigray an der Macht war.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.