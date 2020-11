Aus der äthiopischen Region Tigray sind offenbar Raketen auf die Hauptstadt des Nachbarlands Eritrea abgefeuert worden.

Korrespondenten berufen sich in ihren Berichten auf Angaben von Diplomaten. Demnach schlugen in der Nähe des Flughafens von Asmara mehrere Geschosse ein. Auch der Radiosender Erena berichtete unter Berufung auf Einwohner von Asmara von insgesamt vier Explosionen.



Damit droht sich der Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der abtrünnigen Region Tigray auf das Nachbarland auszuweiten. Die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF erkennt den äthiopischen Regierungschef Abiy nicht an und wirft Eritrea vor, die Führung in Addis Abeba zu unterstützen.

