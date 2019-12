Bundesentwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil wollen gemeinsam gegen ausbeuterische Arbeit vorgehen.

Notfalls müssten deutsche Firmen per Gesetz zu fairer Produktion im Ausland verpflichtet werden, erklärten sie bei einem Besuch in Äthiopien. Die internationale Verantwortung, die Deutschland trage, dürfe sich nicht allein aufs Militärische beschränken, sagte Heil. Müller fügte hinzu, Wertschöpfung müsse in den Ländern erfolgen, wo produziert werde. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker die Kaffee-Produktion. In Äthiopien bekämen die Menschen nur 50 Cent pro Kilo, in deutschen Geschäften werde es für acht Euro verkauft.



Müller und Heil wollen morgen mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Ahmed Ali zusammentreffen.