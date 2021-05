US-Präsident Biden hat schwere Menschenrechtverletzungen in der äthiopischen Konfliktregion Tigray angeprangert.

Biden erklärte in Washington, er sei zutiefst besorgt über die dort weit verbreitete brutale und teils sexuelle Gewalt. Er verlangte eine Waffenruhe für Tigray.



Äthiopische Regierungstruppen hatten im vergangenen November eine Offensive gegen die Rebellengruppe TPLF der Volksgruppe der Amhara in der Region begonnen. Seither sind dort geschätzt sechs Millionen Einwohner größtenteils von der Umwelt abgeschnitten. Im Zuge des Konfliktes marschierten auch Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea ein, denen Massaker an der Zivilbevölkerung und sexuelle Gewalt gegen Frauen vorgeworfen werden. Tausende Menschen sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.